Tornado Energi Kotor Trump

BEGINILAH salah satu cara Donald Trump mendorong dan mengantarkan negerinya, Amerika Serikat, ke zaman yang dia klaim sebagai zaman keemasan. "We will drill, baby, drill," kata Trump setelah dilantik menjadi presiden ke-47 negeri adidaya itu.

Masih dalam pidatonya, Trump yakin cara itu akan membuat AS kembali menjadi negara kaya. "Dan 'emas cair' di bawah kaki kitalah yang akan membantu melakukannya," ujar Trump. Untuk menjadi rakus dan mengeksploitasi minyak bumi, Trump tidak perlu berilusi. Sebab, pada 2022 saja, cadangan terbukti minyak mentah dan kondensat AS meningkat 9 persen: terdongkrak dari 44,4 miliar barel menjadi 48 miliar barel (data EIA). Jumlah itu mencapai sepertujuh cadangan Venezuela. Dengan produksi minyak mencapai 13 juta barel per hari, cukup alasan bagi Amerika di bawah Trump untuk "berjualan minyak".

Global Carbon Project menaksir emisi karbon pada 2024 mencapai 41,6 miliar ton. Angka itu disumbang oleh AS yang sejauh ini menjadi kontributor emisi karbon terbesar nomor dua setelah Cina. Dengan memuntahkan emisi karbon sebesar 4,85 miliar ton (2022), AS jelas memikul dosa bersama atas suhu planet yang kian panas ini. Setahun kemudian (2023), merujuk pada World Resources Institute, kue dosa emisi karbon Amerika melejit menjadi 6 miliar ton.

Yang kedua, negara-negara miskin serta berkembang yang kecewa terhadap hasil Konferensi Tingkat Tinggi Iklim (COP29) di Baku, Azerbaijan, mungkin saja berbalik arah dalam kampanye dan aksi iklim. Amerika dituding sebagai bagian dari "kolaborasi negatif" atas tidak tercapainya pendanaan mitigasi krisis iklim sebesar US$ 1 triliun per tahun hingga 2035. Dana yang disepakati cuma US$ 300 miliar per tahun.

Bukan hal ganjil jika negara-negara miskin berpikir mengapa mereka tak memanfaatkan saja potensi energi fosil yang dimiliki untuk mengejar kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Logika ekonomi ini absah. Toh, negara-negara kaya (maju) mencederai komitmen dalam langkah bersama menyelamatkan planet. Tapi, sebaiknya, negara-negara yang terikat Perjanjian Paris tidak meniru langkah Trump itu.