Pendapat

Putu Setia

Selamat Hari Natal bagi yang merayakan, di mana pun berada, apa pun agamanya. Lho apa pun agamanya? Benar. Saya memakai kata "merayakan" dalam arti yang diuraikan kamus bahasa Indonesia, yakni "memestakan". Natal sudah pasti ada pesta diskon di berbagai pasar swalayan. Pasar modern sumringah, ada balon bintang berkelap-kelip di pohon cemara plastik. Pusat perdagangan berubah jadi tempat hiburan bersuasana pesta. Ada lagu "Jingle bells, Jingle bells, Jingle all the way ..."