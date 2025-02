Politik Makan

SEPERTI mengulang Injil Matius, dramawan Jerman, Bertolt Brecht, mengatakan, “Yang pertama adalah makan, barulah moral.” Adapun kitab suci itu menegaskan bahwa makan selayaknya mendahului hal-hal yang abstrak: “Give us today our daily bread”, lalu dilanjutkan dengan “forgive us our sin”. Soal kebutuhan dan kemaslahatan, kita punya daftar yang panjang, tapi nomor satu selalu adalah makan. Makan adalah domain yang sangat krusial dan kontestatif dalam masyarakat karena semua orang makan.