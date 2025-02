Gaya Hidup Ugahari

​Tak lama setelah itu, pada 1973, E.F. Schumacher menerbitkan buku Small is Beautiful: A Study of Economics as if People Mattered. Di sana ia menulis tentang jalan madya ekonomi budhistis yang dasarnya ialah kesederhanaan dan sikap nirkekerasan. Gagasan ini dianggap sebagai alternatif atas model kreativitas kapitalisme yang destruktif. Saking populernya, di Indonesia buku ini dicetak ulang hingga enam kali sejak edisi terjemahannya pertama kali diterbitkan pada 1979.

​Dalam analisis kritis filsuf Emrys Westacott, The Wisdom of Frugality: Why Less Is More - More or Less, kebajikan menjadi ambigu karena kata itu—virtues dan juga sikap cela atau vices—makna positif atau negatifnya ditentukan oleh situasi sosial. Loba atau boros, misalnya, dianggap cela meski nyatanya telah menggerakkan konsumsi publik dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, menabung, sesuatu yang dilihat sebagai virtues, malah diyakini merupakan sikap berleha-leha.