Terlambat Itu Baik, Kadang-kadang

Saya ingat cerita Thomas L. Friedman, kolumnis The New York Times, ketika menunggu temannya di sebuah kafe. Teman itu terlambat karena lalu lintas jalan macet. Dalam masa menunggu itu, Friedman memikirkan apa yang terjadi seandainya mesin memprogram janji jumpa mereka. Apakah teman itu akan terlambat juga? Apakah lalu lintas bisa dirapikan dengan bantuan teknologi canggih?

Pertanyaan-pertanyaan itu mendorong Friedman meriset sejarah perkembangan teknologi, mewawancarai ratusan konsultan, para penemu, hingga CEO perusahaan-perusahaan besar yang menginvasi pasar berkat kecanggihan teknologi. Hasilnya, buku setebal 640 halaman yang diberi judul Thank You for Being Late.