33 Korporasi HTI di 11 Provinsi Dilaporkan Terus Merusak Hutan 7 Tahun Ini

Dalam laporan terbaru ini, Aldo melanjutkan, garis besar temuan Koalisi Masyarakat Sipil di 11 Provinsi menunjukkan bahwa kinerja korporasi HTI mengabaikan peraturan perlindungan dan pemulihan ekosistem gambut, tak ada komitmen No Deforestation, No Peat, and No Exploitation (NDPE), serta mengingkari komitmen kebijakan keberlanjutannya sendiri.