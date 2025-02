Bisakah Amonia Hijau Menggantikan Batu Bara Sebagai Bahan Bakar PLTU

PT Pupuk Kujang merupakan perusahaan pelat merah—anak usaha PT Pupuk Indonesia—yang sejak 1975 berfokus memproduksi pupuk. Kapasitas produksi mereka mencapai 570 ribu ton urea dan 330 ribu ton amonia per tahun. Bahan baku utamanya adalah gas bumi, air, dan udara yang diolah menjadi amonia, kemudian diubah menjadi urea. Mereka mendapat pasokan dari ladang-ladang gas di lepas pantai Laut Jawa.

Pengajar di Institut Teknologi PLN, Agus Puji Prasetyono, mengungkapkan bahwa PLTU masih menjadi andalan pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui konsumsi listrik per kapita. Sebab, produksi batu bara akan mencapai masa puncak hingga 2035. "Kami melihat dalam jangka panjang PLTU kita pakai terus, tapi dengan mekanisme co-firing atau carbon capture and storage," ujar Agus, yang juga Anggota Dewan Energi Nasional dari unsur pemangku kepentingan.

Seperti kebanyakan negara, amonia hijau dipilih pemerintah sebagai salah satu bauran energi terbarukan menuju net zero emission pada 2060. Gagasan pemerintah adalah menggunakan amonia hijau dari sumber bahan bakar nonfosil, menyimpannya dalam bentuk cair, mengirimnya ke pembangkit menggunakan pipa, kemudian membakarnya di turbin-turbin PLTU tanpa menghasilkan karbon dioksida.

Bauran sumber energi pada PLTU yang dimaksudkan Agus merupakan rencana pemanfaatan bahan bakar terbarukan yang dicanangkan dalam draf dokumen Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional. Berdasarkan proyeksi Dewan Energi Nasional, pada 2060, pemerintah akan memproduksi 2.306 terawatt listrik per jam yang disokong 77,7 persen energi terbarukan dan 22,3 persen pembangkit listrik dari fosil.

Dari besaran tersebut, PLTU berbasis amonia hijau bakal menyumbang bauran energi terbarukan sebesar 8,4 gigawatt atau 1,3 persen pada 2060. PLTU juga akan dikembangkan lebih dulu untuk co-firing biomassa menggunakan pelet kayu. Pemerintah turut mengurangi emisi pada PLTU melalui retrofitting atau menangkap karbon dioksida melalui teknologi carbon capture and storage (CCS) yang sedang dikembangkan di sejumlah wilayah.

Selain itu, pemerintah tengah mengembangkan turbin gas berbahan bakar amonia melalui proyek Mitsubishi Heavy Industries PLTGU Unit 2 Keramasan, Palembang, Sumatera Selatan. Untuk mendapatkan suplai amonia hijau buat pembangkit listrik tersebut, PT Pupuk Indonesia membangun proyek Green Ammonia Initiative from Aceh. Proyek ini akan menambah kapasitas amonia dari 7 juta menjadi 12 juta ton pada 2045, dengan dominasi produk amonia hijau.

AMONIA sudah banyak digunakan untuk memproduksi pupuk dalam skala industri sejak satu abad belakangan. Jumlahnya diperkirakan mencapai 175 juta ton amonia per tahun atau menyumbang 1-2 persen emisi gas rumah kaca—setara dengan sumbangan emisi Indonesia terhadap global. Adapun besaran produksi amonia hijau diprediksi makin meningkat seiring dengan banyak negara yang menggunakannya sebagai bahan bakar turbin pembangkit listrik.

Iqbal menjelaskan bahwa produksi amonia, tak terkecuali amonia hijau, memang tak menghasilkan karbon dioksida. Persoalannya, senyawa ini tidak seramah yang digambarkan pemerintah karena memproduksi polutan nitrogen. Polutan nitrogen dinilai berdampak buruk bagi lingkungan atau 298 kali lebih berbahaya ketimbang karbon dioksida.

Temuan polutan nitrogen ini juga didapati dalam studi Opeyemi A. Ojelade—kandidat doktor dari Georgia Institute of Technology, Amerika Serikat—pada artikel jurnal bertajuk "Green Ammonia Production Technologies: A Review of Practical Progress" yang dipublikasikan di Journal of Environmental Management pada 15 September 2023. Dalam laporannya, Ojelade menemukan peningkatan nitrogen untuk pupuk memicu masalah lingkungan, seperti pengasaman global, penipisan ozon, eutrofikasi, dan perubahan iklim. Sebab, sebagian besar nitrogen oksida dilepaskan sebagai amonia ke udara.