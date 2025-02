Bahas Perkara Laut Aegea, Mahasiswa Unair Juara International Moot Court

TEMPO.CO , Jakarta - Delegasi Fakultas Hukum Universitas Airlangga ( Unair ) meraih Juara II Best Combine Memorial pada lomba The Philip C. Jessup International Moot. Mereka terdiri dari Diah Anggraeni Nurkhalisa, Anak Agung Gede Fabianara Danurwenda, Aurelliano Jovan Meydianto, Putri Ayu Mustikaweni Adhijoso, dan Olivia Balqis Allika.

Diah mengatakan bahwa lomba The Philip C. Jessup menjadi ajang bergengsi bagi mahasiswa hukum di tingkat internasional. Mekanisme perlombaan terdiri dari pengumpulan written memorial dan oral pleadings. Setiap tahunnya lomba mengusung berbagai topik yang beragam dan menarik dalam lingkup hukum publik Internasional.

Bahas Perkara Laut Aegea

Diah mengatakan bahwa tahun ini mereka membahas perkara mengenai Laut Aegea. Perkara itu berkaitan dengan hubungan The Union of Ambrosia sebagai applicant dan The Republic of Rovinia sebagai respondent. Ia menambahkan bahwa delegasi Unair berkesempatan memahami empat kasus berbeda yang berkaitan dengan Laut Aegea.