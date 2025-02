Bandung Darurat Sampah, Wali Kota Bandung Bahas Strategi Pengelolaan Sampah dengan Unpad

TEMPO.CO, Jakarta - Kota Bandung tengah menghadapi masa darurat sampah. Hal itu dapat dilihat dari TPA Sarimukti yang bisa menerima 145 ritasi per hari dalam satu bulan atau 1.250 ton sampah per hari. Menghadapi keadaan itu Wali Kota Bandung terpilih Muhammad Farhan berkunjung ke Universitas Padjadjaran (Unpad) untuk membahas strategi pengelolaan dan reduksi sampah di Kota Bandung.



Diskusi tersebut diadakan di Executive Lounge, Gedung Rektorat Unpad, Jalan Dipati Ukur No. 35, Bandung pada Rabu, 12 Februari lalu. Mereka sepakat ingin menggabungkan pendekatan teknologi dan rekayasa sosial guna mengatasi sampah.