Cara Sekat Bakau Pulihkan Mangrove Pesisir Buruk Bakul dan Tantangan yang Dihadapi

Manager FCP-GEC Nagarajan Rengasamy mengatakan kelompok Sekat Bakau telah turut mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan. Diantaranya, no poverty; zero hunger; decent work and economic growth, climate action; life bellow water; life on land and partnership for the goals. "Think global act local," kata dia.

Tantangan Pemulihan Mangrove di Buruk Bakul

Meski begitu, Khaidir juga mengatakan bahwa memulihkan mangrove di Buruk Bakul tak lepas dari tantangan. Bibit mangrove produksi kelompok Sekat Bakau terkadang terlanjur tumbuh besar dan menjelang ada pembeli tidak layak tanam lagi.