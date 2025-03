Curah Hujan Katulampa Bogor jadi yang Tertinggi di Jabodetabek, Bendung Siaga 2

Pelaksana Bendung Katulampa Andi Sudirman menyebut tinggi muka air itu tercatat pada pukul 23.00 WIB, Senin malam. Saat itu debit airnya mencapai 339.679 liter per detik. Ketinggian muka air Bendung Katulampa bahkan sempat menyentuh angka 220 sentimeter atau berstatus Siaga 1 pada Ahad malam, 2 Maret 2025 pada. Namun, debit air yang sempat mencapai 514.659 liter per detik turun ke level 307.467 liter per detik, sebelum akhirnya menjadi normal.