Sisi Positif Perjanjian Paris tanpa Amerika

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump berbicara tentang peran AS dalam Perjanjian Paris, di Gedung Putih, Washington, AS, 1 Juni 2017. Reuters/Kevin Lamarque

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menunjukkan perintah eksekutif yang mengumumkan penarikan AS dari Perjanjian Paris, yang baru saja ditandatanganinya dalam parade pelantikannya sebagai presiden AS, di Washington, AS, 20 Januari 2025. Reuters/Amanda Perobelli

Artikel ini dipublikasikan pertama kali dalam bahasa Inggris di The Conversation bertajuk "Trump has withdrawn the US from the Paris Agreement. Here’s why that’s not such a bad thing", yang diterjemahkan oleh Avit Hidayat dari Tempo.