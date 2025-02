Mengapa PLTSa dan RDF Tak Menyelesaikan Masalah Sampah

TPA Rawa Kucing memiliki luas sekitar 34,8 hektare. Di sinilah sampah dari 104 kelurahan di 13 kecamatan di Kota Tangerang Selatan dibuang. Nasibnya kini di ujung tanduk lantaran Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq mengancam akan menutupnya pada tahun depan bersama 305 TPA lain yang masih menerapkan sistem penumpukan sampah di atas lahan terbuka atau open dumping. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Tangerang Selatan Wawan Fauzi mesti putar otak. Agar TPA Rawa Kucing tetap bisa beroperasi, diperlukan alternatif pengelolaan sampah yang dianjurkan Kementerian. Salah satunya pengolahan sampah menjadi refuse-derived fuel ( RDF ). "Kami sedang menyusun master plan pengelolaan sampah. Timbulan sampah 1.500-2.000 ton per hari dan didominasi sampah rumah tangga," kata Wawan saat ditemui di kantornya, Kamis, 20 Februari 2025. Wawan mengungkapkan, fasilitas RDF dipersiapkan sejak tahun lalu. "Tahun lalu, dengan arahan Bapak Pelaksana Tugas Wali Kota, kami membeli tiga mesin RDF. Kami berencana membeli enam unit lagi," ujarnya. Menurut hitungannya, satu mesin RDF bisa mengolah 4 ton sampah per jam sehingga selama delapan jam kerja akan terolah rata-rata 30 ton sampah. Bila ada sembilan mesin, sampah yang bisa diolah sebanyak 270 ton.

Ihwal metode kedua, yakni pembangkit listrik gasifikasi, Ali menuturkan, “Sistemnya seperti PLTU Paiton. Tapi gasifikasi ini pakai sampah sebagai materialnya, lalu menghasilkan uap dari pemanasan mesin. Uap ini jadi listrik.” Pembangkit listrik gasifikasi sebenarnya sudah dioperasikan pada 2020, tapi pandemi Covid-19 membuat sejumlah proses tersendat. Pada 2021, sistem ini diresmikan dengan kapasitas mencapai 9 megawatt, jauh lebih besar ketimbang LFG power plant yang berkapasitas 1,5 megawatt.



Hasil listrik tersebut dibagi dua, yakni sebanyak 9 megawatt dijual ke PLN Unit Induk Distribusi Jawa Timur dan sisanya untuk kebutuhan operasional PLTSa Benowo. Menurut Manajer Komunikasi PLN Unit Induk Distribusi Jawa Timur Dana Puspita, harga listrik PLTSa Benowo terbagi dua: PLTSa Benowo I seharga Rp 1.250 per kilowatt-jam (kWh) dan PLTSa Benowo II seharga US$ 13,35 sen per kWh.



PLTSa Putri Cempo yang sudah beroperasi ternyata juga menimbulkan masalah pencemaran lingkungan. Kepala Divisi Internal Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Jawa Tengah Nur Colis mengatakan, selama beroperasi, pembangkit tersebut mengolah residu atau limbah, seperti limbah cair dan abu dasar, secara tidak layak. Dia menuturkan, hasil penelitian Walhi menemukan abu dasar hanya disimpan di ruang terbuka dan berakhir terdispersi ke lingkungan penduduk sekitar setiap hari.



Laporan tersebut mencatat kualitas udara di PLTSa Putri Cempo yang melampaui semua baku mutu. Di antaranya nitrogen oksida 663,3 mikrogram per meter kubik (μg/m3), sulfur oksida 1,493 μg/m3, dan partikulat halus. “Dampaknya, ada pencemaran udara dengan bau menyengat dan tajam saat mesin beroperasi,” ujar Nur Colis. “Abu dasarnya juga terbawa angin ke permukiman warga sehingga menimbulkan gangguan kesehatan seperti infeksi saluran pernapasan akut, batuk, sesak napas, dan kulit gatal.”