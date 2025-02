Konservasi Terumbu Karang Berkat Pengalihan Utang Amerika Serikat

Pengelolaan dana pengalihan utang yang dimaksudkan Laksmi itu adalah Tropical Forest Conservation Act (TFCA) Kalimantan. Program ini merupakan pengalihan utang kedua antara pemerintah Amerika Serikat dan pemerintah Indonesia dengan The Nature Conservancy dan World Wildlife Fund for Nature sebagai swap partner. Dananya untuk melindungi keanekaragaman hayati , menjaga karbon hutan, dan meningkatkan penghidupan masyarakat di Kalimantan.

Melalui pengalihan utang ini, kata Firdaus, Indonesia mendapat dukungan finansial untuk melestarikan terumbu karang. Dia mengatakan skema pengalihan utang merupakan implementasi Undang-Undang Konservasi Hutan Tropis dan Terumbu Karang (TFCCA) Amerika Serikat. Besaran total pengalihan utang untuk program TFCCA adalah US$ 35 juta, yang mencakup kontribusi sebesar US$ 3 juta dari Conservation International/Yayasan Konservasi Cakrawala Indonesia dan US$ 1,5 juta dari The Nature Conservancy/YKAN.