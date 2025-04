Desak Pembebasan Aktivis, Greenpeace Demo di Depan Kedubes Korea Selatan

Berdasarkan pantauan Tempo di lokasi, para aktivis mulai berdatangan pukul 09.05 WIB, tepat di gerbang masuk kedubes. Sekitar 20 orang, sebagian besar mengenakan pakaian serba hitam, berkumpul dengan membawa berbagai atribut protes, termasuk spanduk kuning bertuliskan “Bring Our Activists Home”.

Beberapa peserta aksi juga menyalakan ponsel mereka, menampilkan pesan yang sama dalam layar, “Bring Our Activists Home”. Aksi kelima aktivis yang ditahan itu merupakan bagian dari tur Rainbow Warrior bertajuk ‘Sailing for Change: The Plastic Free Future Tour’, yang menyerukan penghentian produksi plastik sekali pakai, serta mendesak para pemimpin dunia untuk mengambil langkah nyata dalam menghentikan polusi plastik.