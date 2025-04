Empat Kura-kura Galapagos Menetas dari Induk Berumur 100 Tahun

Pengembangbiakan kura-kura ini merupakan bagian dari program Species Survival Plan (SSP) yang dikelola oleh Association of Zoos and Aquariums (AZA). Kura-kura Galapagos Western Santa Cruz termasuk dalam spesies yang sangat terancam punah oleh International Union for Conservation of Nature (IUCN). Hewan ini terancam konflik dengan manusia, masuknya spesies invasif, dan hilangnya habitat alami.