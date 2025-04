Gempa Magnitudo 7,7 Guncang Myanmar, Ini Daftar 12 Kebutuhan Kritis

TEMPO.CO , Jakarta - Gempa bumi dengan magnitudo 7,7 dan 6,4 mengguncang Myanmar pada hari Jumat, 28 Maret 2025. Data World Health Organization ( WHO ) per 1 April 2025 menyebutkan bahwa data State Administration Council (SAC) setempat melaporkan 2.056 kematian dan 3.900 cedera.

Sementara itu, media massa menyebutkan angka yang meninggal setidaknya 3.034 orang, 3.517 cedera dan 498 masih dilaporkan hilang. Pemerintah Republik Indonesia sudah mengirimkan bantuan kemanusiaan untuk korban gempa bumi di Myanmar. Total bantuan yang diberikan Indonesia sebesar US$ 1,2 juta.

Mantan Direktur Penyakit Menular WHO Asia Tenggara, Prof. Tjandra Yoga Aditama, mengatakan WHO Asia Tenggara dalam 24 jam pertama sesudah gempa telah mengirimkan hampir 3 ton perlengkapan kesehatan ke daerah yang terdampak utama di kota Nay Pyi Taw dan Mandalay. Ini termasuk alat kesehatan, trauma kits, dan tenda kesehatan.

Sejauh ini WHO juga sudah memobilisasi dukungan dana sebesar US 5 juta, sementara yang dibutuhkan adalah sekitar US$ 8 juta sampai 30 hari mendatang.