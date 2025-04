Hari Bumi, Walhi dan Mahasiswa Riau Desak Pensiun Dini PLTU Tenayan Raya

Aksi tersebut mengusung tema global ‘Our Power, Our Planet’ yang menyoroti urgensi energi terbarukan di tengah perubahan iklim. Peserta aksi menuntut percepatan pensiun dini PLTU Tenayan Raya.

Sabila, anggota Wahana Pecinta Alam dan Lingkungan Hidup (Wanapalhi) dari Universitas Sains dan Teknologi Indonesia (USTI) Pekanbaru, menyebut isi RUED Riau itu hanya akan memperkuat ketergantungan terhadap industri sawit. Proyek co-firing juga diprediksi menambah emisi dari sektor Forest and Other Land Use (FOLU), akibat meningkatnya kebutuhan bahan baku biomassa.