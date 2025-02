Desain Konferensi Iklim yang Mungkin Berhasil

BANYAK orang yang telah lama terlibat dalam negosiasi iklim global melihat konferensi perubahan iklim (Conference of the Parties atau COP) tahunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai upaya yang cacat secara fundamental. Saya termasuk di antaranya.

Pada 24 November 2024, COP29 atau The 29th Conference of the Parties selesai dihelat di Baku, Azerbaijan. Ini mungkin COP ke-25 yang saya ikuti. Selama bertahun-tahun, saya menghadiri konferensi ini dengan berbagai peran, sering kali sebagai negosiator iklim untuk pemerintah Australia. Saat ini saya hadir sebagai akademikus.