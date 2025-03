Kader PSI Jadi Tim FOLU Net Sink, Puskaha: Tidak Sesuai Semangat Efisiensi Prabowo

TEMPO.CO, Jakarta - Pusat Kajian Hukum dan Anggaran (Puskaha) Indonesia menyoroti kebijakan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni terkait struktur Organisasi Operation Management Office (OMO) Indonesia Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030 yang diisi kader-kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI).