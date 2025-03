Kenapa Nepotisme PSI di Struktur Indonesia FOLU Net Sink 2030 Pantas Disorot?

TEMPO.CO, Jakarta - Struktur Operation Management Office (OMO) Indonesia Forestry and Other Land Use atau FOLU Net Sink 2030 menjadi sorotan pasca-pengangkatan Sekretaris Jenderal PSI Raja Juli Antoni menjadi Menteri Kehutanan. Lewat keputusan yang dibuatnya berupa Keputusan Menteri (Kepmen) Kehutanan Nomor 32 Tahun 2025, Raja Juli menjejalkan segenap kader asal partainya itu ke dalam struktur OMO tersebut dengan honor hingga puluhan juta per bulan.