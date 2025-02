Omon-omon Komitmen Mitigasi Perubahan Iklim Pemerintahan Prabowo

Pidato itu dinilai banyak kalangan berbanding terbalik dengan pernyataan Prabowo di depan forum Konferensi Tingkat Tinggi G20 di Brasil, sebulan sebelumnya. Dalam pertemuan yang mengangkat tema "Sustainable Development and Energy Transition" tersebut, Prabowo menegaskan komitmen Indonesia untuk mencapai target netral karbon atau net zero emission sebelum 2050—sedekade lebih cepat dari yang dipatok pemerintahan Joko Widodo.

Dokumen Second NDC, yang berisi komitmen dan upaya pengurangan emisi sesuai dengan Perjanjian Paris, telah disiapkan sejak masa pemerintahan Jokowi. Semula, dokumen ini hendak disodorkan pada Agustus 2024 atau sebelum penyelenggaraan Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa Ke-29 alias The 29th Conference of the Parties (COP29) di Baku, Azerbaijan, pertengahan November 2024. Namun belakangan pemerintah mengurungkan rencana ini dan menjadwalkan penyerahan dokumen tersebut pada Februari 2025 kepada Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim PBB (UNFCCC).

Menurut sumber Tempo, peninjauan ulang tak menutup kemungkinan bakal menghasilkan penurunan target. Target-target yang ditetapkan pemerintahan sebelumnya, kata dia, mustahil dicapai. Apalagi, ujar dia, pemerintahan sebelumnya juga gagal mendatangkan investor dan sumber pembiayaan lain untuk mendanai program-program transisi energi. "Sehingga fokus pemerintah adalah optimalisasi penggunaan fosil, seperti batu bara dan minyak kelapa sawit, untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi," tuturnya.