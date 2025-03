Korban PSN Deklarasikan Solidaritas Merauke: Tolak Akal Bulus Perampasan Kekayaan Rakyat!

Para korban juga membentangkan beberapa poster bertuliskan Tanah Papua Milik Orang Papua Asli, Tanah Papua is Not For Sale, dan Keadilan Iklim tanpa Oligarki. Lalu juga ada penyampain cerita dari salah satu korban terdampak PSN yakni Vincent Kwipalo dari Kampung Blandin Kakayo, Distrik Jagebob, Merauke.