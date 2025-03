Kualitas Udara Kota Jambi Masuk Kategori Berbahaya pada Februari 2025

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat kualitas udara di Kota Jambi mencapai kategori berbahaya pada Februari 2025. Skor maksimal yang tercatat sebesar 571,5 mikrogram per meter kubik, sedangkan rata-rata skor 22,2 mikrogram per meter kubik, dan minimal 0,4 mikrogram per meter kubik.