Menengok Pagar Laut dan Fungsinya Menurut Penelitian Ilmiah

Dilansir dari publikasi bertajuk Monsoon Wave Transmission at Bamboo Fences Protecting Mangroves in the Lower Mekong Delta di Sciencedirect oleh Tuan Thieu Quang, pagar laut ini acap dijumpai di wilayah tropis seperti Thailand, Indonesia, dan Vietnam. Pagar biasanya dipasang sebagai upaya meminimalkan erosi pantai di pantai lumpur bakau.