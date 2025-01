Menteri Lingkungan Hidup Ingin Pakai Bank Sampah untuk Tangani Limbah Makan Bergizi Gratis

Anggaran Makan Bergizi Gratis Rp 800 Miliar per Hari, Diklaim Butuh 1,5 Juta Tenaga Kerja

Jumlah penerima manfaat MBG diprediksi mencapai 24 juta orang, bila disesuaikan dengan jumlah siswa SD pada tahun ajaran 2023/2024. Dengan asumsi setiap siswa menghasilkan sampah makanan sebesar 50-100 gram per hari, kata Novrizal, potensi timbulan dapat mencapai 2.400 ton per hari atau 624 ribu ton per tahun.