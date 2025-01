Mitigasi Banjir, Pemprov Jakarta Targetkan Bangun Tanggul di Beberapa Titik Tahun Ini

Berkaitan dengan pompa untuk pengendalian banjir rob, menurut Teguh, Dinas SDA akan menambah satu unit pompa di Muara Angke dengan kapasitas 3.500 liter per detik pada tahun ini. “Dinas SDA juga akan melakukan peningkatan Pompa Ancol dari yang sebelumnya berkapasitas 25 meter kubik (m3) per detik menjadi 40 m3 per detik dan Pompa Bulak Cabe yang sebelumnya 24 m3 per detik menjadi 31 m3 per detik,” ucap dia.