Palembang Akan Berlakukan Bebas Kantong Plastik Januari 2025, Apindo Ingatkan Penegakannya

Cheka menyatakan, produksi sampah harian di Palembang saat ini mencapai 0,4 kilogram per jiwa per hari, dengan jumlah penduduk 1,7 juta jiwa. Dengan itu, total sampah yang dihasilkan mencapai 1.000–1.500 ton per hari. "Maka itu, saya mengimbau masyarakat untuk mulai mengurangi penggunaan kantong plastik agar dapat menekan volume sampah plastik," tambah Cheka.