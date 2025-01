Paus Pembunuh Muncul di Kaimana, Peneliti: Perubahan Iklim Berdampak pada Ketersediaan Makanan

Berdasarkan penelitian berjudul Insights into cetacean sightings, abundance, and feeding associations: observations from the boat lift net fishery in the Kaimana important marine mammal area, Indonesia, keberadaan paus pembunuh termasuk rendah di perairan tropis seperti Indonesia. Kemungkinan muncul hanya 0-0,10 individu per 100 kilometer per segi karena terbatasnya peluang mencari makan dan ancaman dari aktivitas manusia.