Bisakah Kebakaran Los Angeles Terjadi Juga di Indonesia?

Temuan Erma tersebut berbasis fenomena Santa Ana yang pernah ditulis oleh C. Donald Ahrens dalam buku Meteorology Today: An Introduction to Weather, Climate, and the Environment pada 2016. Erma menyebutkan buku tersebut menjelaskan kemampuan Santa Ana membawa api dan menghanguskan segala yang dilewatinya. Hal ini dipicu oleh meningkatnya tekanan angin dengan suhu udara yang mencapai 48 derajat Celsius yang berlangsung beberapa hari tanpa jeda.