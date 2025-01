Peneliti BRIN Sebut Perubahan Hutan Menjadi Kebun Sawit Bisa Memperparah Perubahan Iklim

Penelitian berjudul "The relationship between leaf area index and microclimate in tropical forest and oil palm plantation: Forest disturbance drives changes in microclimate" itu memonitor lokasi-lokasi di Borneo. Hasilnya, ditemukan bahwa suhu di kebun kelapa sawit meningkat hingga 6,5°C dibandingkan dengan hutan primer. Sementara hutan sekunder mengalami kenaikan suhu sebesar 2,5°C.