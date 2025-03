Penutupan TPA Open Dumping Diklaim Menumbuhkan Industri Baru Senilai Rp 127,5 Triliun

Industri lain yang potensial dikembangkan adalah pemanfaatan sampah untuk pembangkit listrik dengan nilai ekonomi ditaksir mencapai Rp 26,5 triliun per tahun. Pengelolaan sampah yang terintegrasi juga bisa mendorong pengembangan produksi kompos dan pupuk organik dengan potensi nilai ekonomi Rp 18,7 triliun per tahun.

Sementara itu, industri bahan bakar alternatif seperti refuse-derived fuel (RDF) juga potensial dikembangkan dengan nilai ekonomi Rp 13,8 triliun per tahun. Adapun tiga sektor bisnis lainnya berupa urban mining untuk pemulihan logam berharga dengan potensi nilai ekonomi Rp 9,7 triliun per tahun; aplikasi sampah digital dengan potensi nilai ekonomi Rp 7,2 triliun per tahun; dan jasa konsultasi dan teknologi pengelolaan sampah dengan potensi nilai ekonomi Rp 9,3 triliun per tahun.