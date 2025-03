Polemik Rombongan Kader PSI Jabat Kepengurusan FOLU Net Sink 2030: Ini Bahaya Nepotisme

TEMPO.CO, Jakarta - Dugaan nepotisme di tubuh instansi negara diduga kembali terjadi. Kali ini dalam jajaran kepengurusan Forestry and Other Land Use disingkat FOLU Net Sink 2030. Sekjen Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sekaligus Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni—yang membawahi organisasi tersebut—diduga menunjuk sederet kader PSI untuk mengisi berbagai jabatan.