Prediksi Musim BMKG Bisa Akurat Hingga 85 Persen Berkat AI

Perlu diketahui, Climate Smart Indonesia merupakan inisiatif hasil kolaborasi lembaga dan kementerian, beranggotakan perwakilan dari Kolaborasi Riset dan Inovasi Industri Kecerdasan Artifisial (KORIKA), Kementerian Kesehatan, Institute for Health Modeling and Climate Solutions (IMACS), serta Mohamed bin Zayed University of Artificial Intelligence (MBZUAI).