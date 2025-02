CCS: Inovasi Hijau atau Tong Sampah Karbon?

PEMERINTAHAN Prabowo Subianto sedang gencar mengobral bisnis penangkapan dan penyimpanan karbon atau carbon capture and storage (CCS) kepada negara lain.

Teknologi penangkapan karbon bukanlah hal baru. Pada 1970-an, teknologi ini pertama kali diterapkan di Texas, Amerika Serikat, melalui skema carbon capture, utilization, and storage (CCUS). Prinsipnya sederhana: karbon dioksida atau CO₂ ditangkap dari sumber industri atau atmosfer, lalu digunakan kembali untuk tujuan baru.

Proses penangkapan, transportasi, dan penyimpanan karbon (courtesy of Equinor ASA).

Laporan Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) pada 2022 mengungkap, dari 13 proyek besar yang dianalisis, tujuh berkinerja buruk, dua gagal total, dan satu dihentikan.