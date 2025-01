Wali Kota Depok: Insinerator Sampah yang Didemo Warga Akan Tetap Dioperasikan

Di Kota Depok, Idris menerangkan, pengadaan per titik insinerator berbasis kelurahan menggunakan anggaran Rp 3 miliar dengan kapasitas mesin mengolah sampah 3 ton per hari. "Menurut saya juga bagus kalau per kelurahan saja, jadi sampah enggak usah lagi angkut ke TPA, dan yang ada di TPA bisa dihabiskan," katanya.