Ancaman Krisis Gas Industri

Tujuh sektor industri yang selama ini menikmati harga gas khusus dari pemerintah sebesar US$ 6 per juta metrik british thermal unit (MMBTU) juga terancam kehilangan insentif itu. Mereka akan menghadapi sistem kuota. Artinya, PGN memberlakukan batas konsumsi gas tertentu. Jika batas konsumsi itu terlampaui, industri harus membayar gas dengan harga komersial di atas US$ 10 per MMBTU.