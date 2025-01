CekFakta #296 Memahami Efektivitas Kerja-kerja Pemeriksaan Fakta

Pemeriksaan fakta dianggap sebagai bagian dari praktik jurnalistik tradisional sejak tahun 1913, yakni saat Bureau of Accuracy and Fair Play diterbitkan di The World milik Joseph Pulitzer. Kerja-kerja pemeriksaan fakta jurnalistik modern ini sudah ada lebih dulu dibandingkan era internet. Kala itu, mengecek fakta atau hoaks dilakukan sebagai upaya mengoreksi omongan tak akurat yang dilontarkan oleh politisi di era Presiden AS, Ronald Reagan.