Menteri Investasi dan Hilirisasi: Kita Belum Sampai Level Industrialisasi

Rosan optimistis target investasi yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto bisa tercapai. Ia merujuk pada nilai investasi di Asia Tenggara yang cukup besar. Laporan Investment Report 2024 yang dirilis Sekretariat ASEAN dan Perserikatan Bangsa-Bangsa mencatat nilai investasi yang masuk ke kawasan ini mencapai US$ 230 miliar atau setara hampir Rp 4.000 triliun pada 2023. Namun nyaris separuh dari total duit itu masuk ke Singapura, sementara Indonesia hanya menikmati 15 persen. “Kita kurang mendorong diri sendiri agar nilai investasi di Indonesia meningkat,” ucapnya.

