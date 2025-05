Waspada Pornografi Palsu Menggunakan Kecerdasan Buatan

Menurut kandidat doktor Annenberg School for Communication, Sophie Maddocks , meskipun secara teori dapat digunakan pada pria, algoritma ini biasanya dilatih pada gambar wanita. Dengan kemajuan pesat dalam AI, pornografi deepfake menjadi semakin umum. Siapapun dapat menjadi sasaran deepfake porno, bahkan jika kita tidak pernah mengambil atau mengirim foto telanjang. Deepfake semacam ini juga menjadi ladang bisnis bagi kreator yang menerima pesanan pembuatan deepfake lewat situs khusus untuk pornografi deepfake .

Kemudian, mereka dapat mencari formulir yang disediakan oleh platform seperti Google, Meta, dan Snapchat untuk meminta penghapusan konten eksplisit/porno. Organisasi nirlaba seperti StopNCII.org dan Take It Down juga dapat membantu memfasilitasi penghapusan gambar tersebut di beberapa platform sekaligus, meskipun tidak semua situs bekerja sama dengan kelompok tersebut.

Ada Apa Pekan Ini?

Dalam sepekan terakhir, klaim yang beredar di media sosial memiliki beragam isu, namun sebagian banyak juga konten hoaks terkait aksi buruh menjelang hari buruh 1 Mei kemarin. Buka tautannya ke kanal Cek Fakta Tempo untuk membaca hasil periksa fakta berikut:

