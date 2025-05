10 Atlet Cantik Ini Siap Ramaikan Olimpiade Rio de Janiero

TEMPO.CO, Jakarta - Olimpiade Rio de Janiero akan bergulir dalam hitungan hari. Tak hanya menawarkan persaingan sengit antar atlet, ajang multi cabang ini juga akan menyajikan sejumlah atlet dengan kelebihan lain, misalnya kecantikannya.



Berikut 10 atlet cantik yang akan bersaing di Rio de Janiero



1.Melanie Adams

Just drinking some @ProperProtein pic.twitter.com/1ykbgvCRRg



— Melanie Adams (@MelAdamsFitness) July 31, 2013

Dara asal Australia ini merupakan atlet Lompat galah. Melanie Adams akan bertarung di Olimpiade untuk kedua kalinya setelah pada 2012 dia juga ikut serta. Sayangnya saat itu Melanie tak mendapatkan medali.



Selain sebagai atlet, Melanie juga ternyata berprofesi sebagai model. Perempuan berusia 21 tahun itu juga berharap dirinya bisa menjadi wakil Australia pada ajang Miss Universe.

2.Antonija Sandric















#croatia #antonijamisura #croatiangirl #antonijsandric #beautiful #basketball





A photo posted by not real antonia misura (@antonia.misura.fanpage) on Oct 11, 2015 at 12:48pm PDT





Pebasket Kroasia ini pernah dinobatkan sebagai atlet paling cantik pada Olimpiade 2012 di London. Berusia 28 tahun Antonija merupakan salah satu tulang punggung tim basket Kroasia. Paras ayu nya kerap menghiasi berbagai majalah di negerinya.



3.Ana Ivanovic

Another good day today! #OntoTheNextOne pic.twitter.com/5VtWDoWtYm

— Ana Ivanovic (@AnaIvanovic) May 26, 2016

Siapa yang tak kenal dengan petenis cantik yang satu ini. Gahar di lapangan membuat petenis 28 tahun ini menduduki peringkat ke-6 dunia. Dia akan memperkuat Serbia pada Olimpiade Rio de Janeiro kali ini. Medali emas menjadi target dara yang baru saja diperistri oleh pesepakbola Bastian Schweinsteiger ini.

4.Hope Amelia Solo

Less than 24 hours left to support @soccerwoborders by buying my official #Solo100 shirt! https://t.co/lXLduzcsda pic.twitter.com/2xEL9UYQID

— Hope Solo (@hopesolo) July 19, 2016

Pemegang dua medali emas Olimpiade pada sepakbola peremuan membuat nama Solo menjadi salah satu atlet perempuan yang paling sukses di dunia. Usianya yang sudah menginjak 35 tahun tak memudarkan kecantikan penjaga gawang utama negeri Paman Sam ini.

5.Sophie Horn

"@GolfandGirls: @sophiehorn you are a beauty! pic.twitter.com/J3Kx80TWzC" thank you :)

— Sophie Horn (@sophiehorn) August 2, 2014

Disebut sebagai pegolf paling seksi di dunia, Sophie Horn juga merambah berbagai profesi lainnya. Dia juga menggeluti dunia model dan menjadi presenter di sejumlah acara televisi di Inggris.



Prestasi Horn di lapangan juga terbilang istimewa. Dia merupakan juara Norflok County Championship tiga tahun berturut-turut. Dia juga pernah memenangkan gelar kejuaraan U-21 ketika masih berusia 15 tahun.

6.Alex Morgan

So honored to be able to represent my country on the biggest stage there is in sport. #21days #TeamUSA pic.twitter.com/p8klaRpqy3

— Alex Morgan (@alexmorgan13) July 13, 2016

Rekan satu Tim Hope Solo saat merebut medali emas sepakbola pada Olimpiade 2012 di London ini berharap bisa mengulang kesuksesan di Rio de Janeiro. Wajahnya yang cantik bisa tiba-tiba berubah menjadi menyeramkan ketika membawa bola di kotak pinalti lawan. Posisinya sebagai penyerang akan menjadi tumpuan Amerika Serikat untuk menjebol gawang lawan.

7.Allison Stoke















Thank you @katefagan3 and @espnw for helping me put this story into words. http://espn.go.com/espnw/culture/feature/article/16836065/pole-vaulter-allison-stokke-want-your-sex-symbol (Link in bio)





A photo posted by Allison Stokke (@allisonstokke) on Jul 27, 2016 at 3:09pm PDT





Cantik, atletis dan pintar. Itulah pelompat galah Amerika Serikat, Allison Stoke. Perempuan 27 tahun itu baru saja mendapatkan gelar Master dari University of California Barkeley. Berparas seperti perempuan latin dan kulit coklat membuat Allison diprediksi akan menjadi salah satu atlet paling cantik di Rio de Janeiro.

8.Eugenie Bouchard

@geniebouchard confirms that she will represent Canada at the #Rio2016 Games https://t.co/Yb74gE4x0Z pic.twitter.com/oPxvgiJIew

— CBC Olympics (@CBCOlympics) July 24, 2016

Bouchard merupakan petenis muda yang sedang naik daun. Dia akan bermain pada nomor tenis tunggal dan ganda memperkuat Kanada di Olimpiade Rio de Janeiro. Perempuan cantik ini akan menjadi calon petenis tercantik di Rio setelah ketidakharidan Maria Sharapova yang tersandung masalah doping.

9.Camille Leblanc-Bazinet















Just received this amazing gift at my hotel room from an anonymous person and I love it!!! This is just to sweet let the games begin! #unicornpower #loveit #sosweet





A photo posted by Camille Leblanc-Bazinet (@camillelbaz) on Jul 19, 2016 at 5:36pm PDT





Siapa yang menyangka dara cantik satu ini adalah atlet angkat besi? Ya Camille Leblanc- Bazinet merupakan juara nasional angkat besi Kanada 2014. Dia sebenarnya terkenal sebagai atlet CrossFit Games profesional. Dara 27 tahun ini juga sempat menghiasi halaman depan majalah dengan bermodel paras ayunya.

10. Anastasia Ashley















Morning





A photo posted by Anastasia Ashley (@anastasiaashley) on Jul 26, 2016 at 11:12am PDT





Lahir di Ouahu, Hawaii pada 29 tahun lalu Anastasia Ashley merupakan peselancar Amerik Aserikat pada Olimpiade Rio de Janeiro. Dia mulai berselancar sejak berusia 6 tahun dan bisa berenang sejak berusia 2 tahun. Sejak kecil dia tercatat telah memenangkan 200 kejuaraan amatir dan terjun ke dunia profesional pada usia 16 tahun. Dia menjadi salah satu favorit merebut medali emas di cabang olahraga ini.

BERBAGAI SUMBER|FEBRIYAN