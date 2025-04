32 Pemain Indonesia Berlaga di Babak Utama All England 2017

TEMPO.CO, Jakarta - Sebanyak 32 pemain bulu tangkis Indonesia berhasil menembus babak utama All England 2017 dan akan berlaga di Barclaycard Arena, Birmingham, Inggris, Rabu waktu setempat.



Jumlah tersebut diketahui setelah dipastikannya tunggal putra Anthony Sinisuka Ginting berlaga di babak utama selepas menyingkirkan kompatriotnya Ihsan Maulana Mustofa dua game langsung 21-17 dan 21-16 di partai terakhir babak kualifikasi.



Di pertandingan putaran satu babak utama All England, Anthony akan berhadapan dengan Chou Tien Chen dari Taiwan yang dua kali berhasil dikalahkannya, di mana terakhir kali berlangsung di Australia Terbuka 2016 dengan skor 21-8 dan 21-12 untuk kemenangan Anthony.



"Pastinya sudah banyak perubahan dari permainan lawan, sejak pertemuan terakhir. Jadi saya tidak boleh lengah, harus bisa lebih siap lagi secara fisik dan mental, mempelajari kembali permainan dia seperti apa dan tetap waspada terlebih kemarin dia baru juara di Jerman Terbuka jadi rasa percaya dirinya pasti lebih tinggi," ucap Anthony selepas pertandingan.



Selain Anthony Ginting, wakil Indonesia lainnya antara lain Sonny Dwi Kuncoro, Tommy Sugiarto, Dinar Dyah Ayustine, Fitriani, Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo, Mohammad Ahsan/Rian Agung Saputro, Greysia Polii/Rizki Amelia Pradipta, dan sederet pemain lainnya.



Yang juga akan tampil adalah pasangan ganda campuran Indonesia, Hafiz Faisal dan Shela Devi Aulia, yang akan menjalani debutnya di turnamen ini. “Rasanya semangat dan senang sekali bisa main di All England, karena ini yang pertama kali buat kami main di sini,” kata Hafiz.



Di babak pertama, Hafiz/Shela akan berhadapan dengan pasangan Tiongkok, Zhang nan/Li Yinhui. Melihat kekuatan di atas kertas, Zhang/Li unggul dengan menduduki peringkat 17 dunia, sementara Hafiz/Shela di 28 dunia.



“Sebenarnya saya punya target untuk masuk ke delapan besar. Tapi ketemu Zhang Nan di awal, target saya ingin mengalahkan dia dulu,” kata Hafiz lagi. “Yang penting usaha dulu aja. Walaupun dia habis juara atau punya nama besar, sebenarnya pas di lapangan peluang kami sama."



Zhang/Li baru saja menyabet gelar juara di German Open 2017 minggu lalu. Di turnamen yang sama, Hafiz/Shela terhenti di babak dua, usai kalah tipis dari pasangan Inggris, Chris Adcock/Gabrielle Adcock, dengan skor 21-18, 21-23 dan 19-21.



BADMINTON INDONESIA | ANTARA