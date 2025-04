TEMPO.CO, Jakarta - Pasangan ganda putra Indonesia, Kevin Sanjaya Sukamuljo dan Marcus Fernaldi Gideon, berhasil menjuarai All England 2017. Mereka merajai turnamen bulu tangkis yang berlangsung di Birmingham, Inggris itu, dengan mengalahkan pasangan Cina, Li Junhui dan Liu Yuchen, dengan skor 21-19 21-14 pada Ahad malam.



Berikut ini sejumlah fakta tentang kedua pemain Kevin dan Marcus.



1. Mereka saat ini menempati peringkat lima dunia dan menjadi pasangan ganda dengan peringkat tertinggi yang dimiliki Indonesia. Di bawah mereka di urutan ketujuh ada Angga Pratama/Ricky Karanda.



2. Keduanya lahir dari keluarga bulu tangkis. Marcus, 26 tahun, adalah putra mantan pemain nasional, Kuniahu. Sedangkan Kevin, 21 tahun, adalah saudara Alvent Yulianto, yang juga merupakan pemain spesialis ganda.



3. Keduanya mulai berpasangan pada 2015. Hingga kini, mereka sudah merebut empat gelar super series dan 3 medali turnamen kelas grand prix.



4. Kevin dan Marcus menjadi ganda putra ke-19 yang berhasil mempersembahkan gelar All England untuk Indonesia. Tjun Tjun/Johan Wahjudi menjadi pasangan yang paling banyak mengoleksi gelar dengan enam trofi.



5. Kevin/Marcus akan menjadi andalan Indonesia dalam Olimpiade 2020. Sebelumnya, keduanya berhasil meraih medali perak dalam SEA Games 2015.



