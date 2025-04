5 Laga Tinju Dunia Vs MMA Sebelum Mayweather Kontra McGregor

TEMPO.CO, Jakarta - Pertarungan antara Floyd Mayweather kontra Conor McGregor yang dijadwalkan di T-Mobile Arena, Las Vegas, pada 26 Agustus nanti bukanlah yang pertama mempertemukan jago tinju dunia melawan jawara MMA.



Tercatat setidaknya ada 5 pertandingan yang melibatkan mantan petinju top dunia melawan jago-jago MMA, meskipun pemberitaannya tidak seheboh Mayweather vs McGregor yang disebut-sebut sebagai tontonan tinju termahal sepanjang sejarah.



Inilah beberapa laga antara mantan juara tinju dunia kontra jago MMA yang pernah ada:



1. Muhammad Ali vs Antonio Inoki:

Laga antara Ali vs Inoki yang merupakan pegulat gaya bebas, digelar di Nippon Budokan, Tokyo, Jepang, 26 Juni 1976. Peraturan pertandingan ini dikreasi sendiri oleh promotor, Vince McMahon Sr, namun berimbas pada aksi yang tidak menarik di atas ring. Sepanjang 15 ronde pertandingan, Ali hanya melepaskan 6 pukulan dan selebihnya banyak berlari. Sementara Inoki juga tidak bisa menunjukkan kemampuannya bergulat. Laga itu berakhir seri.



2. Art Jimmerson vs Royce Gracie:

Ini adalah pementasan perdana UFC yang digelar di McNichols Sports Arena, Denver, Colorado, Amerika Serikat, 12 November 1993. Jimmerson yang mantan petinju tidak mampu berbuat banyak dan menyerah ronde 1 dari Gracie yang jago jiu-jitsu asal Brasil. Pertarungan digelar dalam format MMA.



3. Ray Mercer vs Tim Sylvia:

Mantan juara tinju kelas berat WBO, Ray Mercer, bertanding melawan jago MMA asal Amerika Serikat, Tim Sylvia. Laga digelar di Jefferson Civic Center, Birmingham, Alamaba, Amerika Serikat, pada 14 Juni 2009. Pementasan bertitel Adrenaline MMA III itu dikemas dalam format MMA, namun dengan catatan petarung tidak boleh menendang. Hasilnya, Mercer mengKO Sylvia hanya dalam 10 detik.



4. Ricardo Mayorga vs Wesley Tiffer:

Mantan juara tinju dunia kelas welter, Ricardo Mayorga, bertanding dalam ajang MMA bertitel Omega MMA di Managua, Nikaragua, pada 3 Mei 2013. Lawannya adalah Wesley Tiffer dari Amerika. Laga dikemas dalam format MMA, dan Mayorga didiskualifikasi karena menendang lawan dalam posisi yang dilarang.



5. James Toney vs Randy Couture:

Mantan juara dunia tinju dunia kelas menengah hingga berat, James Toney, tampil melawan legenda MMA, Randy Couture, dalam pementasan UFC 118 di TD Garden, Boston, Massachusetts, Amerika Serikat, pada 28 Agustus 2010. Toney menyerah hanya dalam 1 ronde, setelah Couture berhasil memelintir lengannya dalam sebuah pertarungan ground.



Laga Mayweather vs McGregor nanti dikemas dalam format tinju dunia 12 ronde. Hasilnya seperti apa? Silakan diprediksi.



INDEPENDENT | DON