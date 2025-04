Absen Bela Indonesia Vs Malaysia, Hansamu Yama Banjir Dukungan

TEMPO.CO, Jakarta - Hansamu Yama diganjar kartu kuning dalam pertandingan melawan Kamboja sehingga tidak bisa berlaga di semifinal sepak bola SEA Games 2017 antara Indonesia vs Malaysia, Sabtu besok, 26 Agustus. Gelandang Hargianto dan Marinus Wanewar juga absen.



Hansamu Yama mengunggah permintaan maaf lewat akun instagram pribadinya dan dibanjiri dukungan dari netizen Indonesia. “Selamat malam warga indonesia baik yang mem-follow saya maupun yang melihat postingan saya ini. Pertama-tama saya mewakili seluruh pemain Timnas U-22 ingin meminta maaf kepada Anda-anda semua terkait insiden yang terjadi di lapangan tadi yang mungkin membuat Anda kecewa dengan saya dan pemain Timnas U-22 lainnya,” tulisnya dengan mengunggah foto Timnas U-22.



Baca Juga: Timnas Indonesia U-22 ke Semifinal, Ulah Marinus Manewar Dicela



Hansamu Yama menjelaskan keributan antara Indonesia dan Kamboja di laga terakhir Grup B. Sebagai kapten Timnas U-22, dia mencoba menyelesaikan keributan dan berkewajiban membela rekan setim. Pemain Barito Putera ini sempat mendorong pemain Kamboja tapi itu dimaksudkan untuk mengakhiri keributan. Namun wasit justru memberikan kartu kuning untuknya. Karena sudah dua kali menerima kartu kuning, Hansamu tak bisa berlaga di semifinal.



Netizen Indonesia merespons positif unggahan Hansamu Yama. Lebih dari 34.000 menyatakan likes dan hampir 5.000 akun memberikan komentar. Berikut sejumlah komentar dukungan yang muncul:



“Lanjutkan perjuanganmu wahai pahlawanku (Timnas U-22) @evhandimas @febrihariyadi13 @satriatama23 Dkk. Tunjukkan pada semua mata Dunia, Indonesia pun juga punya kebanggaan. Di sini kami (@bonekmaniasurabaya , @supporterindonesia.id ) selalu mendukungmu. #indonesiajuara #GanyangMalaysia #wani, “ tulis netizen @nauvalputra456.



“Sabar capt , Allah tidak tidur, tetap semangat dan please tularkan semangat juang yang capt punya ke pemain lainnya supaya bisa menangkan laga lawan Malaysia. Bismillah,” tulis netizen @sismidelviana.



Simak Juga: Awas, Timnas Indonesia U-22 Vs Malaysia Rawan Bentrokan Suporter



“Terima kasih atas kerja keras dan kesolidan tim selama ini, captain @hannsamuyama. Semoga kedepan semakin matang lagi skill dan kontrol emosi dari skuat Garuda Muda. Karena Timnas bukan sekedar bermain sepakbola semata, melainkan salah satu sumber inspirasi generasi muda bangsa. Semangat Garuda Muda,” tulis akun @haniful_05.



Laga semifinal antara Indonesia vs Malaysia akan digelar Sabtu malam, pada pukul 19.45 WIB. Sedangkan laga semifinal lainnya, Thailand vs Myanmar, akan digelar di hari yang sama mulai pukul 15.00 WIB.





INSTAGRAM| MEIDIKA SRI WARDIANA |HOTMA