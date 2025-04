Absen di Laga Indonesia Vs Malaysia, Hansamu: Timnas Tetap Solid

TEMPO.CO, Jakarta - Hansamu Yama yakin rekan setimnya tetap solid tanpa kehadirannya di laga Indonesia vs Malaysia pada semifinal SEA Games 2017, Sabtu, 26 Agustus 2017. Kapten Timnas U-22 itu absen karena akumulasi kartu kuning.



"Tanpa kehadiran saya pun di partai selanjutnya, Indonesia tetap kuat, tetap utuh dan tetap bertekad ingin mengharumkan nama Indonesia di ajang SEA Games. Dan saya tahu Anda kecewa terhadap sikap saya, saya terima itu," tulis Hansamu Yama di akun instagram pribadinya.



Menurut Hansamu, absennya satu atau dua pemain Timnas U-22 bukan masalah besar karena kualitas para pemain asuhan Luis Milla cukup merata di semua lini.



"Saya tahu itu kerugian bagi tim tapi begitulah sepak bola. Dan bahwa Anda harus tahu, sepak bola bukan hanya mengandalkan satu atau dua pemain saja, sepak bola adalah kerja tim bukan individu. Di Timnas U-22 tidak ada pemain inti atau pemain cadangan, semua pemain memiliki kualitas yg sama,” kata Hansamu Yama.



Hansamu mendapatkan kartu kuning kedua karena terlibat keributan di pertandingan terakhir Timnas U-22 di Grup B melawan Kamboja, Kamis. Melalui akun instagram pribadinya @hannsamuyama, dia menyesali keributan Timnas U-22 melawan Kamboja. Sebagai Kapten, Hansamu berkewajiban membela rekan setim. Di awal dan di akhir unggahannya, pemain Barito Putera ini menuliskan permintaan maaf kepada masyarakat Indonesia.



“Sekali lagi saya meminta maaf atas [kartu kuning] yang saya terima dan sekali lagi saya juga terus berharap dukungan Anda kepada kami dan terus mendoakan kami supaya mendapat hasil yang maksimal buat negara kita ini Indonesia,” kata Hansamu, yang akan absen bersama Hargianto dan Marinus Manewar.



Laga semifinal Indonesia Vs Malaysia akan digelar Sabtu malam, pada pukul 19.45 WIB. Sedangkan laga semifinal lainnya, Thailand vs Myanmar, akan digelar di hari yang sama mulai pukul 15.00 WIB.

INSTAGRAM| MEIDIKA SRI WARDIANA | HOTMA