TEMPO.CO, Jakarta - Aksi suporter Persib Bandung alias Bobotoh untuk mengumpulkan koin guna membayar denda sanksi Komisi Disiplin Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) berhasil mencapai target. Gerakan "Koin untuk PSSI" mampu mengumpulkan lebih dari Rp 50 juta.



Bobotoh menggalang dana setelah aksi mereka membuat Persib didenda Rp 50 juta. Aksi koreografi "Save Rohingya" saat menjamu Semen Padang FC dalam lanjutan Liga 1 pada Sabtu, 9 September 2017, dianggap bermuatan politis sehingga berbuah sanksi.



Salah satu kelompok Bobotoh, Viking Persib Club (VPC), langsung menggalang dana bertajuk "Koin Untuk PSSI" yang dipusatkan di Viking Official Merchandise di Jalan Ahmad Yani, Bandung.



"Antusias teman-teman Bobotoh memang luar biasa. Koin yang terkumpul sekarang saja, yang beres dihitung, baru sekitar Rp 27 juta," ujar pengurus VPC, Yana Umar, di Jalan Ahmad Yani, Bandung, Senin, 18 September 2017.



Dari pantauan Tempo, Bobotoh memang cukup ramai hilir-mudik berdatangan untuk sekadar memberikan sumbangan berupa uang receh. "Yang terhitung baru setengahnya. Ada 6 karung uang receh. Ini kita mau hitung lagi sisanya," ucapnya.



Selain digunakan untuk membayar denda, uang hasil sumbangan Bobotoh rencananya akan disumbangkan langsung untuk korban tragedi kemanusiaan etnis Rohingya di Myanmar.



Pengumpulan koin itu akan berakhir pada Jumat, 22 September mendatang. Adapun beberapa distrik VPC yang juga menggalang dana harus segera menyetorkannya ke VOM pada Selasa, 19 September 2017.



"Selain membuka penggalangan langsung, kita buka penggalangan dana via Rumah Zakat di website sharehappiness.org," katanya.



Saat Tempo membuka laman sharehappiness.org, dana yang terkumpul dengan judul "Bantu Bobotoh Udunan Denda dan Rohingya" hingga pukul 15.00 mencapai Rp 59.067.784. Jumlah itu sudah melampaui target atau melewati besaran denda terhadap Persib.



AMINUDDIN A.S.