Anderson Juara Turnamen Pemanasan AS Terbuka

TEMPO.CO, North Carolina - Petenis Afrika Selatan peringkat 15 putra dunia, Kevin Anderson, menjuarai turnamen Winston-Salem Open tdi North Carolina, Amerika, Sabtu waktu setempat atau Minggu WIB, 30 Agustus 2015.



Anderson, 29 tahun, di babak final mengalahkan petenis Prancis peringkat 140 dunia, Pierre-Hugues Herbert, 6-4, 7-5.



Trofi juara Anderson itu merupakan yang pertama diraih di tahun 2015 ini. Sebagai juara Anderson berhak atas hadiah uang 83 ribu dolar Amerika atau Rp 1,1 miliar, sedangkan Herbert kebagian 47 ribu dolar lebih atau Rp 660,7 juta.



“Saya telah mencapai babak final pada sejumlah turnamen, dan itu selalu merupakan babak yang sulit,” kata Anderson yang telah mencapai tujuh kali babak final turnamen Asosiasi Tenis Profesional (ATP). “Setiap final situasinya berbeda. Seorang pemain terkadang menang, terkadang pula kalah.”



Turnamen di North Carolina ini merupakan turnamen pemanasan menjelang turnamen Grand Slam Amerika Serikat Terbuka 2015, di New York, mulai Senin besok. Turnamen Winston–Salem Open ini merupakan turnamen ATP World Tour Masters 250 yang memiliki level keempat setelah grand slam.



Anderson langsung terbang ke New York seusai pertandingan final, di mana ia akan menghadapi pemain remaja Rusia berumur 17 tahun, Andrey Rublev, pada babak pertama AS Terbuka. Prestasi terbaik Anderson pada AS Terbuka sejauh ini mencapai babak ketiga pada 2010, 2011, dan 2014.



ATP | AGUS BAHARUDIN