Angga / Ricky Melaju ke Perempat Final India Terbuka

TEMPO.CO, Jakarta - Pasangan ganda putra Indonesia, Angga Pratama / Ricky Karandasuwardi, berhasil melaju ke putaran perempat final turnamen bulu tangkis India Terbuka 2017. Keduanya melaju dengan menyudahi perlawanan wakil Denmark, Mathias Christiansen/David Daugaard.



Dipantau dari laman resmi Federasi Bulu Tangkis Dunia (BWF) di Jakarta, dalam pertarungan yang digelar di Siri Fort Indoor Stadium, New Delhi, Kamis, Angga/Ricky berhasil memenangkan pertarungan tiga gim berdurasi 57 menit dengan skor 21-14, 17-21, 21-18.



Di awal game pertama, wakil Indonesia sempat tertinggal dua poin, namun tak butuh waktu lama mereka berhasil menyamakan kedudukan 2-2. Selepas itu, pasangan Denmark kembali unggul, namun terus ditempel ketat oleh pasangan Indonesia dengan selisih satu poin 3-4, 4-5, 5-6, 6-7.



Setelah beberapa kali poin imbang, pasangan tanah air berperingkat delapan dunia itu mampu menahan keran poin pasangan Denmark di angka 10 dan menyalip untuk menjadikan skor 13-10. Walau pasangan Denmark berhasil memperkecil selisih poin jadi satu angka 14-13, 15-14, tidak cukup menghentikan laju pasangan Indonesia untuk memenangkan gim awal ini.



Berbekal kemenangan di gim pertama, pasangan Indonesia memimpin dulangan poin di gim kedua sampai menutup waktu interval dengan kemenangan 11-10. Akan tetapi, wakil Denmark berhasil menyalip perolehan poin Angga/Ricky dan terus memimpin hingga akhir gim untuk memaksa pertandingan ditentukan gim pamungkas.



Setelah susul menyusul angka terjadi di awal gim ketiga, pasangan tanah air harus tertinggal 3-6. Namun tak butuh waktu lama bagi mereka untuk mengejar dan membalikkan keadaan hingga menutup interval gim ketiga dengan skor 11-9.



Selepas jeda interval, pasangan Indonesia terus meninggalkan duet Denmark berperingkat 21 dunia itu. Namun, ketika skor 19-13, Christiansen/Daugaard berhasil menahan laju pasangan Indonesia dengan meraih lima poin beruntun, beruntung Angga/Ricky berhasil mencapai angka 21 terlebih dahulu untuk memenangkan gim pamungkas ini.



Sayangnya, keberuntungan Angga/Ricky menuju ke putaran perempat final turnamen berlevel superseries ini, tidak hinggap di wakil Indonesia dalam sektor ganda campuran Edi Subaktiar/Gloria Emanuelle Widjaja.



Edi/Gloria terpaksa angkat kopor dari turnamen berhadiah total 350 ribu dolar AS ini, setelah ditumbangkan dengan susah payah oleh pasangan Malaysia Peng Soon Chan/Liu Ying Goh.



Meskipun kalah 11-21, 19-21, pasangan Edi/Gloria yang saat ini menempati peringkat 82 dunia itu, memaksa duet Malaysia peraih medali perak olimpiade Rio de Janeiro ini untuk bertarung cukup lama, yaitu selama 40 menit.



Di babak dua ini, Indonesia masih menyisakan dua wakil di ganda putra, yaitu Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo dan Hendra Setiawan yang kini berduet dengan Tan Boon Heong (Malaysia) yang akan berjuang untuk menembus perempat final.



Marcus/Kevin akan menghadapi pasangan Jepang Takuto Inoue/Yuki Kaneko, sedangkan Hendra/Tan akan melawan pasangan Malaysia unggulan pertama V Shem Goh/Wee Kiong Tan.



