TEMPO.CO, Jakarta - Pegolf India, Anirban Lahiri, terpacu oleh memori kemenangannya pada dua tahun lalu saat bersiap menghadapi BNI Indonesian Masters presented by Zurich dengan total hadiah US$ 750 ribu atau sekitar Rp 9,8 miliar yang dimulai hari ini, 6 Oktober 2016.



Lahiri berhasil menorehkan kemenangan yang mengesankan di Indonesia pada 2014 saat mencetak sebuah eagle putt di hole ke-72. Itu adalah gelar Asian Tour pertamanya di luar India. Kemenangan tersebut juga memulai deretan kesuksesan selama dua tahun yang sensasional di mana ia dinobatkan sebagai juara Order of Merit pada 2015.



Lahiri telah menikmati musim yang relatif baik sejauh ini pada 2016. Dia berhasil mempertahankan kartu PGA Tour miliknya dan mewakili negaranya di Olimpiade, Agustus lalu. Kini Lahiri berharap dapat kembali ke lingkaran pemenang di Royale Jakarta Golf Club.



“Saya memiliki banyak kenangan indah di sini—kemenangan pertama saya di luar India. Saya menang di hole ke-72 dengan sebuah eagle. Situasi saat itu gelap dan dramatis, tapi juga menakjubkan. Ini adalah lapangan golf yang dapat saya nikmati saat bermain,” ujar Lahiri.



“Memenangi ajang ini merupakan awal dari salah satu fase terbaik di karier saya sejauh ini. Pada 2014 dan 2015, saya menang empat kali dan mendapatkan kartu European Tour dan PGA Tour serta masuk ke peringkat 50 besar dunia.”



Menurut Lahiri, tahun ini merupakan penyesuaian besar baginya setelah pindah dari Asian Tour ke European Tour dan ke PGA Tour. “Pertama, persaingannya jauh lebih ketat. Saya cedera beberapa bulan lalu, dan kenyataannya ini merupakan turnamen kedua setelah cedera saya,” katanya.



Lahiri juga menyatakan sedang memulihkan kesehatan yang menurun akibat bepergian terlalu banyak. “Saya bermain di 64 turnamen dalam dua tahun terakhir, dan itu termasuk bermain di tiga tur yang berbeda,” ucapnya. “Saya kembali ke sini untuk membangun kembali performa saya. Ini Asia, dan ini merupakan rumah bagi saya. Di sinilah saya memulai perjalanan saya, sehingga saya berharap, saat kembali ke Amerika Serikat beberapa bulan lagi, saya dapat membawa hal yang positif bersama saya.”



BNI INDONESIAN MASTERS 2016 | GADI MAKITAN